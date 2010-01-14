Austria's Next Topmodel
Folge 8: Heul nicht, lauf!
97 Min.Folge vom 14.01.2010Ab 6
Im Gleichschritt, Marsch! Beim Bundesheer wartet auf die sieben Kandidatinnen von "Austria's Next Top Model mit Lena Gercke" ein ganz besonderer Härtetest. Wer hat genug Ausdauer, um die Eignungsprüfung fürs Militär zu bestehen und wer kann mit dem Training nicht mithalten? Die Anstrengung lohnt sich, denn für die Gewinnerinnen der Challenge geht es auf einen Wellnessurlaub nach Ägypten!
Austria's Next Topmodel
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:AT, 2008
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4