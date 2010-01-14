Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Austria's Next Topmodel

Heul nicht, lauf!

PULS 4Staffel 2Folge 8vom 14.01.2010
Heul nicht, lauf!

Heul nicht, lauf!Jetzt kostenlos streamen

Austria's Next Topmodel

Folge 8: Heul nicht, lauf!

97 Min.Folge vom 14.01.2010Ab 6

Im Gleichschritt, Marsch! Beim Bundesheer wartet auf die sieben Kandidatinnen von "Austria's Next Top Model mit Lena Gercke" ein ganz besonderer Härtetest. Wer hat genug Ausdauer, um die Eignungsprüfung fürs Militär zu bestehen und wer kann mit dem Training nicht mithalten? Die Anstrengung lohnt sich, denn für die Gewinnerinnen der Challenge geht es auf einen Wellnessurlaub nach Ägypten!

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Austria's Next Topmodel
PULS 4
Austria's Next Topmodel

Austria's Next Topmodel

Alle 9 Staffeln und Folgen