RiCStaffel 1Folge 1vom 01.03.2024
Folge 1: Das Schmusetuch

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Die Babaloos finden Baby Wisch bei Kevin, der sie als Schmusetuch ins Bett mitgenommen hat. Da Klein Kritzel es nicht schafft, Mutter Wisch in die Küche zurückzubringen, muss Baby Wisch in dieser Nacht lernen, das Geschirr allein abzutrocknen.

