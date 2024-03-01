Die Schwestern auf dem EisJetzt kostenlos streamen
Babaloos
Folge 17: Die Schwestern auf dem Eis
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Die Babaloos veranstalten im Garten einen Eiskunstlaufwettbewerb. Tante Pick und Meister Klopf verpatzen ihren Auftritt auf dem rutschigen Parkett. Dann aber treten die Schwestern Warm und Kuschelig an und legen eine perfekte Kür aufs Eis.
Copyrights:© 1995 France Animation / France 3 / CINAR Productions Inc. / Ravensburger Film + TV