Babaloos

Die Schwestern auf dem Eis

RiCStaffel 1Folge 17vom 01.03.2024
6 Min.Folge vom 01.03.2024

Die Babaloos veranstalten im Garten einen Eiskunstlaufwettbewerb. Tante Pick und Meister Klopf verpatzen ihren Auftritt auf dem rutschigen Parkett. Dann aber treten die Schwestern Warm und Kuschelig an und legen eine perfekte Kür aufs Eis.

