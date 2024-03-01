Eine zauberhafte BegegnungJetzt kostenlos streamen
Babaloos
Folge 19: Eine zauberhafte Begegnung
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Die Babaloos staunen nicht schlecht, als sie ein Geschenkpaket auf dem Wohnzimmertisch finden. Sie wollen natürlich wissen, was sich darin befindet. Zu ihrer Überraschung stellt sich ihnen eine Garnitur chinesischer Esswerkzeuge vor.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 1995 France Animation / France 3 / CINAR Productions Inc. / Ravensburger Film + TV