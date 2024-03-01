Babaloos
Folge 4: Wie spät ist es?
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Ein dummer Unfall setzt Kevins Wecker Doktor Schepper außer Betrieb. Die Babaloos überlegen, wie sie ihn vor Morgengrauen wieder instand setzen können. Sie schleppen den Patienten in die Werkzeugkammer, wo Meister Dreh die richtige Idee hat.
Copyrights:© 1995 France Animation / France 3 / CINAR Productions Inc. / Ravensburger Film + TV