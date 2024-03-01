Babaloos
Folge 6: Die Sandburg
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Kevin hat seinen ersten Milchzahn verloren. Die Babaloos wollen ihrem Schutzbefohlenen, der die erste Stufe zum Erwachsenwerden erreicht hat, ein kleines Geschenk für den nächsten Morgen übergeben. Klein Kritzel hat eine Idee.
Copyrights:© 1995 France Animation / France 3 / CINAR Productions Inc. / Ravensburger Film + TV