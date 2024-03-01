Babaloos
Folge 3: Ein Fall für Frau Saug
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Baby Wisch und Klein Schlürf werfen versehentlich ein Tintenglas um. Da Baby Wisch bei seinem Versuch, den Fleck zu entfernen, auf tragische Weise scheitert, müssen die Babaloos einen Retter suchen. Sie finden ihn in dem Schwamm Frau Saug.
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Copyrights:© Season 1: 1995 France Animation / France 3 / CINAR Productions Inc. / Ravensburger Film + TV