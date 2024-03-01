Babaloos
Folge 21: Spurlos verschwunden
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Der Staubsauger Herr Gierig irrt wild durch die Räume und saugt alles auf, was sein Maul nur kriegen kann. So verschwinden auch Baby Wisch und Klein Schlürf im Rachen von Herrn Gierig. Klein Kritzel überlegt, wie man die beiden wieder befreien kann.
