Babaloos
Folge 14: Kevins Kuchen
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Mit Entsetzen müssen die Babaloos feststellen, dass Kevin seinem Kuchen anstelle von Zucker eine Prise Salz beigemischt hat. Die Babaloos beschließen deshalb, alle ihre Kräfte zu aktivieren und den Kuchen über Nacht neu zu backen.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 1995 France Animation / France 3 / CINAR Productions Inc. / Ravensburger Film + TV