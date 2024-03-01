Klein Putz greift durchJetzt kostenlos streamen
Babaloos
Folge 20: Klein Putz greift durch
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Die Zahnbürste Klein Putz sieht rot, weil Kevin nach dem Zähneputzen ein Bonbon geschluckt hat. Übereifrig macht sie sich auf die Suche nach dem Beweisstück, das jetzt im Inneren von Herrn Schwabb festklebt und sich nicht so leicht beseitigen lässt.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 1995 France Animation / France 3 / CINAR Productions Inc. / Ravensburger Film + TV