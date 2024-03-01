Zum Inhalt springenBarrierefrei
Babaloos

Klein Putz greift durch

RiCStaffel 1Folge 20vom 01.03.2024
Klein Putz greift durch

Babaloos

Folge 20: Klein Putz greift durch

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Die Zahnbürste Klein Putz sieht rot, weil Kevin nach dem Zähneputzen ein Bonbon geschluckt hat. Übereifrig macht sie sich auf die Suche nach dem Beweisstück, das jetzt im Inneren von Herrn Schwabb festklebt und sich nicht so leicht beseitigen lässt.

