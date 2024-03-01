Babaloos
Folge 13: Schwarzmalerei
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Mit Hilfe des Tintenglases Herrn Schwarz versucht Klein Klecks, ein lustiges Gemälde zu malen. Durch die schwarze Farbe bringt er aber nur trübsinnige Bilder zustande. Sie fragen Klein Kritzel, was sie tun können. Der hat natürlich sofort einen Rat.
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