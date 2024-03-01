Konkurrenz für Klein PutzJetzt kostenlos streamen
Babaloos
Folge 18: Konkurrenz für Klein Putz
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Die Füllfeder Frau von Schreib ist bei den Babaloos zu Besuch. Sie erzählt, dass sie den Meistertitel im Schlittschuhlaufen gewonnen habe. Klein Putz will das nicht glauben und fordert Frau von Schreib zum Wettrennen heraus.
Babaloos
Copyrights:© 1995 France Animation / France 3 / CINAR Productions Inc. / Ravensburger Film + TV