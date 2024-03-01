Eine brenzlige AngelegenheitJetzt kostenlos streamen
Babaloos
Folge 10: Eine brenzlige Angelegenheit
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Im Haus des kleinen Kevin findet nachts, wenn die Bewohner schlafen, eine wundersame Veränderung statt: Alle Haushaltsgegenstände verwandeln sich in lebendige Wesen, sie werden zu den `Babaloos' und erleben allerlei Abenteuer.
Copyrights:© 1995 France Animation / France 3 / CINAR Productions Inc. / Ravensburger Film + TV