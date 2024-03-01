Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Babaloos

Die musikalischen Springbohnen

RiCStaffel 1Folge 24vom 01.03.2024
Die musikalischen Springbohnen

Die musikalischen SpringbohnenJetzt kostenlos streamen

Babaloos

Folge 24: Die musikalischen Springbohnen

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Als Baby Wisch und Klein Schlürf eine kleine Dose öffnen, springt ihnen eine Horde Bohnen entgegen: mexikanische Springbohnen. Es kostet die beiden einige Mühe, die beinlosen Flöhe, die nun durch die Wohnung hüpfen, wieder einzufangen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Babaloos
RiC
Babaloos

Babaloos

Alle 1 Staffeln und Folgen