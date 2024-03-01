Die musikalischen SpringbohnenJetzt kostenlos streamen
Babaloos
Folge 24: Die musikalischen Springbohnen
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Als Baby Wisch und Klein Schlürf eine kleine Dose öffnen, springt ihnen eine Horde Bohnen entgegen: mexikanische Springbohnen. Es kostet die beiden einige Mühe, die beinlosen Flöhe, die nun durch die Wohnung hüpfen, wieder einzufangen.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 1995 France Animation / France 3 / CINAR Productions Inc. / Ravensburger Film + TV