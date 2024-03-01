Klein Putz in HollywoodJetzt kostenlos streamen
Babaloos
Folge 25: Klein Putz in Hollywood
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Klein Putz schaut sich einen Werbespot über Zahncreme im Fernsehen an und weiß sofort, wie ihre Zukunft aussehen soll. Sie möchte ein Hollywoodstar werden, der auch in Werbespots auftritt. Baby Wisch und Klein Kritzel sind sehr betrübt darüber.
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Copyrights:© Season 1: 1995 France Animation / France 3 / CINAR Productions Inc. / Ravensburger Film + TV