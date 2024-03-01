Babaloos
Folge 32: Auf Schlüsselsuche
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Kevin hat seinen Schlüssel verloren. Die Babaloos beschließen, diese bis zum Morgengrauen wiederzufinden. Keine leichte Aufgabe, da sie den Schlüssel im Sandkasten vermuten. Also stöbern sie mit Hilfe von Herrn Löchrig, dem Sieb, durch den Sand.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Babaloos
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 1995 France Animation / France 3 / CINAR Productions Inc. / Ravensburger Film + TV