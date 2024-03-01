Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Schlüsselsuche

RiCStaffel 1Folge 32vom 01.03.2024
Folge 32: Auf Schlüsselsuche

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Kevin hat seinen Schlüssel verloren. Die Babaloos beschließen, diese bis zum Morgengrauen wiederzufinden. Keine leichte Aufgabe, da sie den Schlüssel im Sandkasten vermuten. Also stöbern sie mit Hilfe von Herrn Löchrig, dem Sieb, durch den Sand.

RiC
