Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Babaloos

Der Papierblumenstrauß

RiCStaffel 1Folge 53vom 01.03.2024
Der Papierblumenstrauß

Der PapierblumenstraußJetzt kostenlos streamen

Babaloos

Folge 53: Der Papierblumenstrauß

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Kevin hat in der Schule eine Überraschung für seine Mutter gebastelt: einen Strauß Papierblumen. Um auf Nummer sicher zu gehen, hält er den Strauß über Nacht auf dem Fensterbrett verborgen. Bald aber bläst der Wind die federleichten Blumen hinweg.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Babaloos
RiC
Babaloos

Babaloos

Alle 1 Staffeln und Folgen