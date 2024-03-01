Babaloos
Folge 53: Der Papierblumenstrauß
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Kevin hat in der Schule eine Überraschung für seine Mutter gebastelt: einen Strauß Papierblumen. Um auf Nummer sicher zu gehen, hält er den Strauß über Nacht auf dem Fensterbrett verborgen. Bald aber bläst der Wind die federleichten Blumen hinweg.
Copyrights:© 1995 France Animation / France 3 / CINAR Productions Inc. / Ravensburger Film + TV