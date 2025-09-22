Barbara Karlich - Talk um 4: Ahnenforschung: Auf den Spuren der VorfahrenJetzt kostenlos streamen
Barbara Karlich - Talk um 4
Folge 298: Barbara Karlich - Talk um 4: Ahnenforschung: Auf den Spuren der Vorfahren
53 Min.Folge vom 22.09.2025
Die Suche nach den eigenen Wurzeln fasziniert immer mehr Menschen. Wer sich auf die Spuren seiner Vorfahren begibt, entdeckt vergessene Geschichten, alte Familiengeheimnisse und manchmal auch überraschende Verbindungen. So entsteht nicht nur ein tieferes Verständnis für die eigene Herkunft, sondern auch ein neues Bewusstsein dafür, wie Geschichte und Familie unser Leben prägen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Barbara Karlich - Talk um 4
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0