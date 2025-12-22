Barbara Karlich - Talk um 4: Weihnachten mit BarbaraJetzt kostenlos streamen
Barbara Karlich - Talk um 4
Folge 362: Barbara Karlich - Talk um 4: Weihnachten mit Barbara
52 Min.Folge vom 22.12.2025
Stimmungsvolle Gespräche, persönliche Erinnerungen und Ausblicke auf das neue Jahr: Barbara Karlich spricht mit prominenten Gästen über das, was zur Weihnachtszeit wirklich zählt. Ihre Gäste teilen persönliche Geschichten, berührende Begegnungen und Wünsche für das neue Jahr.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Barbara Karlich - Talk um 4
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0