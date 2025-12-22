Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Barbara Karlich - Talk um 4

Barbara Karlich - Talk um 4: Weihnachten mit Barbara

ORF2Staffel 1Folge 362vom 22.12.2025
Barbara Karlich - Talk um 4: Weihnachten mit Barbara

Barbara Karlich - Talk um 4: Weihnachten mit BarbaraJetzt kostenlos streamen

Barbara Karlich - Talk um 4

Folge 362: Barbara Karlich - Talk um 4: Weihnachten mit Barbara

52 Min.Folge vom 22.12.2025

Stimmungsvolle Gespräche, persönliche Erinnerungen und Ausblicke auf das neue Jahr: Barbara Karlich spricht mit prominenten Gästen über das, was zur Weihnachtszeit wirklich zählt. Ihre Gäste teilen persönliche Geschichten, berührende Begegnungen und Wünsche für das neue Jahr.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Barbara Karlich - Talk um 4
ORF2
Barbara Karlich - Talk um 4

Barbara Karlich - Talk um 4

Alle 1 Staffeln und Folgen