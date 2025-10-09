Zum Inhalt springenBarrierefrei
Barbara Karlich - Talk um 4

Barbara Karlich - Talk um 4: Arbeitsmoral einst und jetzt

ORF2Staffel 1Folge 311vom 09.10.2025
Barbara Karlich - Talk um 4: Arbeitsmoral einst und jetzt

Barbara Karlich - Talk um 4: Arbeitsmoral einst und jetztJetzt kostenlos streamen

Barbara Karlich - Talk um 4

Folge 311: Barbara Karlich - Talk um 4: Arbeitsmoral einst und jetzt

52 Min.Folge vom 09.10.2025

Früher zählten vor allem Fleiß, Disziplin und Pflichtbewusstsein. Heute stehen Flexibilität und Work-Life-Balance immer mehr im Vordergrund. Statt sich ein Leben lang an einen Arbeitgeber zu binden, suchen viele nach Sinn in ihrer Arbeit und legen Wert auf persönliche Weiterentwicklung.

Barbara Karlich - Talk um 4
ORF2
Barbara Karlich - Talk um 4

Barbara Karlich - Talk um 4

