Barbara Karlich - Talk um 4: Oma und Opa - Unsere Helden
Folge 319: Barbara Karlich - Talk um 4: Oma und Opa - Unsere Helden
52 Min.Folge vom 22.10.2025
Sie sind immer zur Stelle, wenn man sie braucht, überraschen mit klugen Ratschlägen und schenken Geborgenheit. Mit ihrer Warmherzigkeit und Geduld bereichern Großeltern das Familienleben - und machen aus kleinen Momenten große Erinnerungen. Bildquelle: ORF
