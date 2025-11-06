Barbara Karlich - Talk um 4: Die Grenzen der SchönheitJetzt kostenlos streamen
53 Min.Folge vom 06.11.2025
Schönheit ist ein wandelbares Ideal – geprägt von Zeitgeist, Kultur und gesellschaftlichen Strömungen. Was in einer Epoche als Inbegriff von Attraktivität galt, kann in der nächsten schon aus der Mode sein: Heute prägen vor allem soziale Medien unser Schönheitsverständnis. Perfekt inszenierte Bilder, Filter und bearbeitete Körper setzen neue Maßstäbe, die für viele unerreichbar bleiben und enormen Druck erzeugen.
