Bauer sucht Frau
Folge 11: Bauer sucht Frau Staffel 10 Folge 11 - Die Hofwoche
Anita möchte die Bewerber auf ihre Küchenqualitäten testen. Beim gemeinsamen Kochen legen sich alle fünf Jungs ins Zeug und buhlen um die Gunst der Salzburgerin. Zwischen Ziegenzüchter Manuel und seiner Favoritin Nicole hat es kräftig gefunkt. Der 23-Jährige und die Vorarlbergerin genießen jede Minute zu zweit. Doch obwohl Manuel es nicht wahrhaben möchte, die Hofwoche neigt sich langsam dem Ende zu. Bisher fehlte ihm der Mut, Nicole zu bitten länger zu bleiben. Offensichtlich ist sich Manuel noch nicht ganz sicher ob die 21-Jährige seine Gefühle erwidert… Auch bei Christian und seiner Favoritin Claudia liegen Schmetterlinge in der Luft. Der chaotische Pferdefreund meint es offensichtlich ernst mit der 19-Jährigen und will jetzt Nägel mit Köpfen machen: Gemeinsam wollen sie Claudias Eltern besuchen. Wird der Schwiegersohn in spe den Vorstellungen der Eltern entsprechen? Bei Cowboy Mike sind mittlerweile alle drei Damen angekommen und noch liegen sie in der Gunst des 35-Jährigen gleichauf. Die drei haben bisher einen guten Eindruck gewonnen. Aber sie wissen auch noch nicht wo sie schlafen werden: Denn Mike plant mit seinen Auserwählten zu zelten und sie so auf ihre Wetterfestigkeit zu testen, denn der Kärntner verbringt die meiste Zeit in der freien Natur. Zu Mikes Überraschung zeigen sich die Bewerberinnen von ihrem Nachtlager begeistert. Zum Frühstück gibt es Spiegeleier vom offenen Feuer - die perfekte Stärkung für die Damen, denn heute steht Hofarbeit an. Mike ist es wichtig, dass seine Herzensdame für das Landleben geeignet ist. In der Steiermark tritt Viktor heute nicht nur in Sachen Liebe aufs Gaspedal. Auf der Rennstrecke will sich der Schafzüchter den Damen von seiner rasanten Seite präsentieren. Während Karina von der Idee hellauf begeistert ist, kann er damit bei Nicol nicht punkten. In Kärnten träumt Willi von einer rosigen Zukunft. Der 37-Jährige hat endlich seine heißersehnten Bewerbungen erhalten. Unterstützung erhält er dabei von Freund Christian, denn dieser weiß genau was Kumpel Willi bei den Frauen gefällt. Worauf es bei einer Frau ankommt scheinen die beiden Freunde ganz genau zu wissen und so werden die Damen mit kritischem Auge begutachtet. Denn der attraktive Kärntner hat nicht gerade geringe Ansprüche…
