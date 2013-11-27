Bauer sucht Frau Staffel 10 Folge 15 - Die HofwocheJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 15: Bauer sucht Frau Staffel 10 Folge 15 - Die Hofwoche
Eine wahre Bewerbungsflut darf die fesche Schafzüchterin Anita erwarten, denn die sportliche Salzburgerin macht nicht nur im heimischen Stall und im Biathlonoutfit eine gute Figur, sondern steht auch in der eigenen Skihütte jederzeit ihre Frau! Mit Schafzüchterin Anita und dem quirligen, steirischen Rotschopf Katharina, sind in dieser Staffel wieder zwei Bäuerinnen mit von der Partie. Außerdem beweist der sympathische Berufsimker Eberhard, dass Bauern nicht zwingend Gummistiefel für ihre Arbeit benötigen und auch der Besitzer des schnellsten Esels Österreichs ist noch zu haben, genauso wie der Tiroler Charly - der einfühlsame Bergbauer hat eine ausgeprägte romantische Ader und sucht eine Partnerin mit der er eine Familie gründen kann. Eine spätere Heirat ist für den gelernten Koch nicht ausgeschlossen, viel wichtiger ist ihm allerdings erst einmal überhaupt eine feste Partnerin zu finden, denn der 48-Jährige ist schon sein ganzes Leben allein. Meistens ist es zu zweit nicht nur einfacher, sondern auch lustiger. Und das weiß auch unser ganz besonderes Zweiergespann. Die lebensfrohen Bauernbuben Manuel und Christian leben zusammen in der wohl ersten Bauern-WG, aber abgesehen davon verbindet die beiden eins: Keine Dame will sich mehr auf das Hofleben einlassen. Ein klarer Fall für Bauer sucht Frau!
