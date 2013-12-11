Bauer sucht Frau Staffel 10 Folge 17 - Die HofwocheJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 17: Bauer sucht Frau Staffel 10 Folge 17 - Die Hofwoche
In der Steiermark möchte Eberhard seine zwei Bewerberinnen Denise und Petra ganz genau unter die Lupe nehmen, schließlich hat der Steirer immer noch keine eindeutige Favoritin. Deshalb präsentiert er seinen Damen den gefährlichen Teil der Bienenzucht – die Königinnen. Denise möchte den 43-Jährigen von sich zu überzeugen, doch mit den Bienen scheint sie nicht wirklich Freundschaft schließen zu können. Petra hingegen zeigt keine Berührungsängste. Eberhards Zukünftige sollte aber nicht nur Verständnis für seine Arbeit zeigen, sondern auch ein Herz für Kinder haben. Beim Kennenlernen seiner 6-jährigen Tochter Sofia legen die zwei Konkurrentinnen ganz unterschiedliche Strategien an den Tag. Ob Eberhard sich nun endlich entscheiden kann? Augustin möchte seinen Bewerberinnen das Traktorfahren beibringen. Doch bereits beim Einsteigen kommt es zum Streit: Salzburgerin Sandra wirkt nicht nur gelangweilt, sie ekelt sich auch vor seinem dreckigen Traktor. Während Kerstin die Zeit mit Fahrlehrer Augustin genießt, hat Sandra die Nase voll von dem 23-Jährigen und dem Leben auf dem Bauernhof. Sie möchte den Hof verlassen. Wie wird der Oberösterreicher reagieren? Ist jetzt der Weg für Augustin und Kerstin frei? Willi hat seine Hofdamen Alexandra und Evi zu einem Badeausflug eingeladen. Oberösterreicherin Alexandra möchte ihren Traumbauern nicht länger mit ihrer Konkurrentin teilen. Nachdem sich der Kärntner beim Baden aber mehr und mehr um Vorarlbergerin Evi kümmert, platzt Alexandra der Kragen. Sie fordert ein Vieraugengespräch und möchte endlich wissen, woran sie bei Willi ist. Doch der will sich nicht zu einer Entscheidung drängen lassen. Wie wird die 35-Jährige darauf reagieren? Bisher hat sich Wildzüchter Peter kaum Zeit für seine Hofdamen genommen. Lisa und Carmen wünschen sich, dass der 27-Jährige endlich mehr Interesse an ihnen zeigt. Als Carmen Peter darauf ansprechen möchte, hat der Wildzüchter eine böse Überraschung für sie: Eine weitere Bewerberin wird heute auf den Hof kommen. Für Peter scheint die Welt weiter in Ordnung. Freudig empfängt er Madeleine und die beiden sind sich auf Anhieb sehr sympathisch. Bei Carmen und Lisa stößt das jedoch auf völliges Unverständnis. Enttäuscht und wütend beschließen sie, den Hof sofort zu verlassen. Ob Peter die zwei noch überreden kann zu bleiben? Oder hat er in Madeleine seine Herzensdame gefunden?
