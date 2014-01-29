Bauer sucht Frau Staffel 10 Folge 22 - Das große FinaleJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 22: Bauer sucht Frau Staffel 10 Folge 22 - Das große Finale
Manuela wurde von Charly das Herz gebrochen. War sie nach der Hofwoche noch zuversichtlich, in Charly einen dauerhaften Partner gefunden zu haben, so wurde sie kurz darauf bitter von ihm enttäuscht. Der Tiroler hat sich einfach nicht mehr bei ihr gemeldet. Im Gespräch konfrontiert sie ihn mit ihren offenen Fragen. Charly gibt an, endlich die große Liebe getroffen zu haben. Aber für Manuela scheint das nur eine faule Ausrede zu sein. Die drei Damen von Viktor sind immer noch enttäuscht von dessen Verhalten während der Hofwoche. Eine Entschuldigung hat es von Seiten des Schafzüchters nie gegeben. Viktor ahnt, dass ihn im intimen Gespräch geballte Frauenpower erwarten wird und ist mit einem Schutzhelm ausgerüstet. Die Damen machen kurzen Prozess und nehmen den Steirer ordentlich in die Mangel. Entspannt geht es währenddessen noch bei Peters Hofdamen zu. Sie nutzen die Zeit vor der großen Aussprache, um es sich im Wellnessbereich gut gehen zu lassen. Die Mädels fühlen sich betrogen - immerhin hat der Frauenschwarm sich ihnen gegenüber unmöglich verhalten. Als der 27-Jährige dann im Gespräch auf die Damen trifft, nehmen diese kein Blatt vor den Mund. Wie wird der sonst so schlagfertige Wildzüchter sein Benehmen rechtfertigen? Bauer Willi ist begeistert von den vielen attraktiven Frauen vor Ort. Der „George Clooney Österreichs“ lässt nichts anbrennen und geht beim Tanzen schnell mit einer Dame auf Tuchfühlung. Das registrieren auch seine Hofdamen Evi und Jutta. Vor allem Evis Gefühle sind noch sehr verletzt. Sprach er auf der Hofwoche noch von Beziehung, so meldete er sich danach einfach nicht mehr bei ihr. In der großen Aussprache muss sich Willi schließlich stellen. Und auch seine brandneue Bekanntschaft vom Vorabend ist überraschenderweise mit dabei. Christian von der chaotischen Bauern-WG führt etwas im Schilde. Nur Manuel und Sandra weiht er in sein Vorhaben ein. Freundin Nadine ist schon etwas misstrauisch, denn er legt ein rätselhaftes Verhalten an den Tag. Kein Wunder, plant der Ziegenzüchter doch, seiner Freundin am Abend die Frage aller Fragen zu stellen. Beim großen Finale reitet Christian ganz in Weiß auf einem stattlichem Schimmel vor. Während ein gigantisches Feuerwerk am Himmel erleuchtet, fällt die völlig verblüffte Nadine aus allen Wolken, als ihr Traumbauer plötzlich vor ihr niederkniet. Wird sie Ja sagen?
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