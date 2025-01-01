Bauer sucht Frau Staffel 10 Folge 14 - Die HofwocheJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 14: Bauer sucht Frau Staffel 10 Folge 14 - Die Hofwoche
Die Aufregung nimmt kein Ende auf den Bauernhöfen. Zwei Herren sind noch auf der Alm bei Anita. Und sowohl der eine als auch der andere ist über beide Ohren in die hübsche Blondine verliebt. Dies macht es der Salzburgerin nicht unbedingt leichter, aber sie will Nägel mit Köpfen machen und sich von einem der beiden trennen um es mit ihrem Favoriten ernster werden zu lassen. Ob sie da einen Fehler macht? Auch am Hof von Cowboy Mike spitzt sich die Situation immer mehr zu. Und Mike hätte – theoretisch – alle Hände voll zu tun um Michelle und Barbara zu besänftigen. Ob der stille Kärntner noch die Kurve bekommt? Während Willi seine 24-Stunden-Entscheidung offenbar leicht fällt und bei Jungbauer Peter und Imker Eberhard der Damenbesuch vollständig wird, lässt sich Augustin einen Wettkampf nach dem anderen einfallen, um seine drei Bewerberinnen auf die Probe zu stellen. Und ständig winkt das Siegerbussi.
