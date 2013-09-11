Bauer sucht Frau Staffel 10 Folge 4 - Die HofwocheJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 4: Bauer sucht Frau Staffel 10 Folge 4 - Die Hofwoche
In Tirol hat Langzeitsingle Charly seine drei Damen empfangen, und der leicht überforderte Bergbauer hat Probleme, sich allein schon die Namen von Manuela, Anni und Zina zu merken. Aber nichtsdestotrotz sind alle drei Frauen begeistert und versuchen alle auf ihre Art den 48-Jährigen zu begeistern, die eine durch Arbeit, die andere durch vielsagende Blicke. Mit dem Kuschelfaktor steigt aber auch der Druck auf Charly und die Frauen. Und einer wird der Druck leider zu viel, sie bricht in Tränen aus. Jetzt sind die Tröstfähigkeiten des Tirolers gefragt. In Salzburg platzt die chaotische Bauern-WG aus allen Nähten. Dabei ist Manuels dritte Bewerberin noch nicht mal angekommen. Die ausgelassene Stimmung bekommt aber sehr rasch einen Dämpfer, denn als Christians Favoritin Claudia die Schlafstätte sieht, muss sie erst mal schlucken. Während die anderen 5 Mädels sich allerdings mit der Situation arrangieren und Verständnis für die überforderten chaotischen Jungs zeigen, kann sich Claudia mit den unhygienischen und gewöhnungsbedürftig Umständen nicht anfreunden und stellt Manuel und Christian zur Rede. In der Südsteiermark empfängt Winzer Klaus seine dritte Bewerberin und Favoritin Barbara, deren Mutter auch gleich mitkommt um sich ein Bild vom zukünftigen Schwiegersohn zu machen. Aber Barbara hat auch sonst noch so manche Überraschung parat. Aussteigerin Katharina hat indes Bewerberinnen Melanie und Magdalena sowie die Bewerber Manfred und Stefan auf dem großen Pferdehof in Empfang genommen. Zur Überraschung aller kann Katharina die Vier aus Platzgründen nicht in ihrer Wohnung unterbringen, so dass zwei Zelte auf der Hofwiese aufgeschlagen werden müssen. Was für fast alle anfangs nach einem großen Abenteuer klingt, entpuppt sich allerdings schnell als Fehler, denn in der Nacht machen sie kaum ein Auge zu. Eine weitere Nacht wollen und können sie so nicht verbringen, und die überraschte Katharina wird zur Rede gestellt. Ob dies gleich eine Vorentscheidung ist?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick