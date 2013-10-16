Bauer sucht Frau Staffel 10 Folge 9 - Die HofwocheJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 9: Bauer sucht Frau Staffel 10 Folge 9 - Die Hofwoche
Schafzüchter Viktor wird schon am ersten Abend mit Geschenken überhäuft, genießt es wie sich die Frauen um ihn streiten und fühlt sich demnach pudelwohl. So pudelwohl, dass das Frühstück am nächsten Tag gleich wirkt, als wären die 3 Frauen schon immer bei ihm am Hof gewesen, denn der Steirer zeigt wie ein perfekter Start in den Tag für ihn aussieht. Nicht zur Freude aller Beteiligten. In Oberösterreich kommen sich Wilhelm und Eva immer näher. Nach ein wenig Arbeit im Stall verbringen die beiden eine romantische Nacht auf der Almhütte. Am nächsten Tag bleibt die Arbeit liegen und Wilhelm entführt seine Eva auf den Gletscher. In besonders schönem Ambiente beginnt das Eis zwischen den beiden zu schmelzen und es kommt zum ersten Kuss. Hier könnte sich etwas Ernstes entwickeln. Bevor es so weit kommt braucht die 49-Jährige aber dringend den Segen ihrer Tochter. Ob die Tochter von dem bodenständigen Goiserer genauso begeistert ist wie die Mama? Am Hof der beiden Jungbauern steht ein Grillabend an. Richtige Partystimmung will aber nicht aufkommen, denn zwischen Christians Bewerberinnen Claudia und Kerstin herrscht weiterhin Eiszeit. Trotzdem will Christian den Abend nutzen, um beide noch etwas näher kennen zu lernen. Favoritin Claudia bittet er zuerst um ein Gespräch unter vier Augen. Bei einem Glaserl Wein wird es romantisch und es scheint Christian schwebt auf Wolke sieben. Jedoch auch Kerstin soll ihre Chance bekommen und sie macht sich große Hoffnungen. Umso schockierter ist die 25-Jährige später, als Christian die Nacht bei den Frauen verbringt. Es kommt zum Drama. Anita ist indes begeistert! Fünf Burschen dürfen um das Herz von Anita kämpfen. Am Tag der Anreise ist sie sehr nervös und holt sich Rat bei ihrer besten Freundin Kathi. Außerdem ist es Anita nicht ganz geheuer, mit fünf fremden Bewerbern auf der Almhütte zu nächtigen. Deshalb soll auch Kathi mit ihr dort übernachten. Gleich zwei fesche blonde Mädels auf der Alm… das wird sicher auch die Burschen freuen! Hofdame Silvia möchte Klaus für sich. Aber noch stört Konkurrentin Barbara. Um dem schüchternen Weinbauer die Entscheidung etwas leichter zu machen hat sie sich eine Überraschung für ihn einfallen lassen. Silvia ist wie Klaus leidenschaftliche Tänzerin und gibt ihm eine Privatstunde in südamerikanischen Tänzen. Ob der Plan aufgeht, oder es den Weinbauern dann doch zur keuschen Barbara zieht?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick