Bauer sucht Frau Staffel 10 Folge 19 - Das Wiedersehen beim Jubiläumsfest
Bauer sucht Frau
Folge 19: Bauer sucht Frau Staffel 10 Folge 19 - Das Wiedersehen beim Jubiläumsfest
73 Min.Folge vom 08.01.2014Ab 6
Zum 10. Jubiläum von Bauer sucht Frau treffen im legendären Pichlmayrgut Bauern und Bäurinnen aufeinander und feiern gemeinsam. Auch bekannte Gesichter aus vergangenen Jahren lassen es sich nicht nehmen zum Jubiläum zu gratulieren. So gibt es, unter anderen, ein Wiedersehen mit Waldgeist Fritz, Straußenzüchter Hannes und Lamabauer Rooooobert. Was rauskommt, wenn alle zusammen feiern? Jede Menge Unerwartetes auf jeden Fall.
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen