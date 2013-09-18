Bauer sucht Frau Staffel 10 Folge 5 - Die HofwocheJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 5: Bauer sucht Frau Staffel 10 Folge 5 - Die Hofwoche
Den ersten Abend auf dem Hof wollen die beiden lustigen WG-ler Manuel und Christian mit ihren Auserwählten gebührend feiern. In feucht-fröhlicher Atmosphäre lernen die Jungbauern die Mädchen besser kennen und prüfen, ob sie auch in Sachen Party mit ihnen mithalten können. Katharina - die neugierige Aussteigerin Bei Aussteigerin Katharina steht der 2. Tag der Hofwoche an. Stallarbeit steht auf dem Programm und alle drei Kandidaten wollen ihr Chance nützen, um Katharina besser kennenzulernen. Vor allem Stefan bemüht sich um Katharina und bittet sie auch zu einem Gespräch unter vier Augen. Am Nachmittag zeigt Katharina ihre spirituelle Seite und geht mit ihren Kandidaten in den Wald, um ein paar Bäume zu umarmen. Das anschließende Bodypainting nutzen vor allem Melanie und Stefan, um mit der aufgeschlossenen Steirerin auf Tuchfühlung zu gehen. Nur Manfred scheint etwas außen vor... Charly möchte seinen beiden Bewerberinnen Manuela und Zina am 2. Abend etwas bieten und lädt sie in eine nahe gelegene Bar ein. Bei Sekt und Wein ist die Stimmung bestens. Manuela rechnet sich schon die besseren Chancen bei Charly aus. Aber dieser ist auch von der gebürtigen Rumänin Zina sehr angetan und schnappt sich die 48-Jährige am nächsten Morgen, um ihr auf der Koppel seine Pferde zu zeigen. Wie wird Manuela auf die traute Zweisamkeit reagieren und was wird sie tun, um das Herz des fröhlichen 48-Jährigen für sich zu gewinnen? Klaus möchte seine drei Hofdamen am ersten Abend zum Tanz ausführen. Um dem attraktiven Junggesellen zu imponieren geben sich die Damen die größte Mühe sich herzurichten. Dieser ist sichtlich begeistert von der Aufmachung seiner Damen, zeigt aber keine Tendenzen, welche ihm nun besonders gut gefällt. Aber die Frauen sind guter Dinge, bald mehr aus ihm herauskitzeln zu können. Besonders Silvia sucht im Laufe des Abends die Nähe des 40-Jährigen und fordert ihn zum Tanz auf...
