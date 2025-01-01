Bauer sucht Frau Staffel 10 Folge 12 - Die HofwocheJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 12: Bauer sucht Frau Staffel 10 Folge 12 - Die Hofwoche
Was ist so ziemlich das Schlimmste, wenn man die mögliche Schwiegermutter beeindrucken will? Ein Überraschungsfrühstück mit selbiger nach einer durchzechten Nacht ist da sicher mit im Rennen. So ist die Situation bei Almwirtin Anita. Welcher der 5 Favoriten wird hier bestehen können? Es steht viel auf dem Spiel, denn noch heute müssen drei Bewerber Anitas Hütte verlassen. Die erste Nacht im offenen Zelt haben Barbara und Michelle bei Cowboy Mike mehr schlecht als recht überstanden und so ist der zweite Tag für den scheuen Kärntner besonders schwierig, denn die Stimmung ist auf einem Nullpunkt. Besonders Michelle macht die Schüchternheit des Kärntners sehr zu schaffen. Karina jedenfalls ist über beide Ohren in Viktor verliebt und sich sicher, dass sie ein Leben an der Seite des 28-Jährigen führen möchte. Der 19-Jährigen zu Ehren hat Viktor ein Fest an einem besonderen Ort organisiert und zeigt sich endlich zum ersten Mal nach langer Zeit in Damenbegleitung. Aber irgendetwas ist im Busch. Rinderzüchter Willi weiß offenbar genau was er will, denn seine drei Favoritinnen könnten Schwestern sein. Als sie aufeinandertreffen zeigt sich, dass nicht nur alle 3 schwarze lange Haare haben, sondern auch ihr Geschmack gleicht sich, denn alle haben sich für dasselbe Outfit entschieden: Enge Bluejeans und enges weißes Shirt. Da ist der Konkurrenzkampf auf dem Hof des selbsternannten „George Clooneys von Kärnten“ schon vorprogrammiert… Auch auf dem Hof des 23-jährigen Studenten Augustin ist die Aufregung groß. Der begeisterte Renneselzüchter hat in seinem Leben noch nie eine richtige Beziehung gehabt und nun sollen gleich drei Damen auf seinem Hof einziehen. Zusammen mit Esel Oskar öffnet der lebensfrohe Jungbauer voller Erwartung seine Post. Von den vielen Bewerbungen ist Augustin total überwältigt, so dass ihm die Auswahl seiner drei Herzensdamen nicht allzu leicht fällt. Denn wenn es um eine Frau für den Eselzüchter geht, dann geht es auch um ein Frauchen für den geliebten Rennesel…
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick