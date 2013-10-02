Bauer sucht Frau Staffel 10 Folge 7 - Die HofwocheJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 7: Bauer sucht Frau Staffel 10 Folge 7 - Die Hofwoche
Charly und Manuela scheinen glücklich, so glücklich, dass Charly der 37-Jährigen auch gleich hoffnungsfroh zeigt welche Arbeiten am Steilhang zu erledigen sind. Aber Sensen gefällt der Oberösterreicherin nicht so wie erhofft. Ihr ist die Arbeit viel zu anstrengend. Dennoch kann sie sich schon vorstellen auf dem Hof einzuziehen. Am Berg will Manuela knutschen, aber der Tiroler will nicht so recht. Kommen bei dem einsamen Bergbauern die Bedenken auf? Schafzücher Viktor bleibt cool, obwohl seine Damen im Anrollen sind, sein Hof nicht leicht zu finden und noch dazu in einem Funkloch liegt. Aber den frechen Steirer bringt das nicht aus dem Gleichgewicht. Etwas nervöser wirkt indes Klaus. Aber er hat auch seine beiden Favoritinnen zum Badesee verschleppt und dort soll er jetzt Sonnencreme auftragen. Ob der Weinbauer seine Chancen nützt? Während Wilhelm am Dachstein sein Schweigen erst mit der Ankunft von Kandidatin Nummer 3 bricht, gibt es bei Katharina an ihrem Geburtstag jede Menge Gesprächsbedarf. Eigentlich wollte die Steirerin in den Geburtstag reinfeiern und einen Tag voller Fröhlichkeit verbringen, stattdessen aber gibt es Katerstimmung und es kommt zum unerwarteten Showdown. Auch in der Ennstaler WG fliegen die Fetzen. Christians Favoritin Claudia steht allein auf weiter Flur und irgendwie hoffen alle anderen Frauen am Hof, inklusive Gitti, dass sie heute den Hof verlassen muss. Aber Christian macht allen einen Strich durch die Rechnung - die Situation eskaliert.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick