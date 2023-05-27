Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Reissende Wasser

SAT.1Staffel 1Folge 16vom 27.05.2023
Reissende Wasser

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 16: Reissende Wasser

46 Min.Folge vom 27.05.2023Ab 6

Für Cort und Eddie beginnt das Lebensrettungstraining in Raging Waters, doch was zunächst wie eine vergnügliche Zeit in der Sonne aussieht, wird durch Sabotage bald ins Gegenteil verkehrt. Shaunies freizügige Abbildung in einem Sportkalender sorgt für einen Skandal und gefährdet ihre Stellung im Team von Baywatch ...

