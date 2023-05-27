Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 16: Reissende Wasser
46 Min.Folge vom 27.05.2023Ab 6
Für Cort und Eddie beginnt das Lebensrettungstraining in Raging Waters, doch was zunächst wie eine vergnügliche Zeit in der Sonne aussieht, wird durch Sabotage bald ins Gegenteil verkehrt. Shaunies freizügige Abbildung in einem Sportkalender sorgt für einen Skandal und gefährdet ihre Stellung im Team von Baywatch ...
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© FremantleMedia Limited