Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Die Nacht des schwarzen Mondes

SAT.1 Staffel 1 Folge 19 vom 27.05.2023
Folge 19: Die Nacht des schwarzen Mondes

46 Min. Ab 12

Alte Legenden über DeVargas Point, das wenige Meilen nördlich vom Baywatch-Center liegt, sorgen für Aufregung, nachdem Eddies Partner Kirby dort sein Leben verloren hat. Während Eddie von einer geisterhaften Erscheinung verfolgt wird, starten Cort und Jill zu einer Rettungsaktion unter Wasser. Der Grund: Neugierige Jugendliche haben Corts wertvollen alten Taucheranzug mitgenommen ...

SAT.1
