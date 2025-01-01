Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 12: Alte Liebe rostet nicht
Corey ist mit seinem Gehalt nicht zufrieden und gibt einem befreundeten Autoknacker Tipps, welche Autos risikolos zu stehlen sind. Aus der Beute verkauft Corey seinem Kollegen Eddie einen Traumwagen. Als Eddie den Schwindel bemerkt, steigt er zum Schein in das Geschäft ein. Mitch bekommt überraschend Besuch von seiner Ex-Freundin Allison. Die Affäre ist lange her, und damals hatte Mitch seinen Freund Craig im Werben um Allison ausgestochen - sehr zum Ärger von Craig.
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
