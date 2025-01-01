Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Alte Liebe rostet nicht

SAT.1Staffel 1Folge 12
Alte Liebe rostet nicht

Alte Liebe rostet nichtJetzt kostenlos streamen

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 12: Alte Liebe rostet nicht

47 Min.

Corey ist mit seinem Gehalt nicht zufrieden und gibt einem befreundeten Autoknacker Tipps, welche Autos risikolos zu stehlen sind. Aus der Beute verkauft Corey seinem Kollegen Eddie einen Traumwagen. Als Eddie den Schwindel bemerkt, steigt er zum Schein in das Geschäft ein. Mitch bekommt überraschend Besuch von seiner Ex-Freundin Allison. Die Affäre ist lange her, und damals hatte Mitch seinen Freund Craig im Werben um Allison ausgestochen - sehr zum Ärger von Craig.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
SAT.1
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Alle 9 Staffeln und Folgen