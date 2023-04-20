Das Schiff der VerliererJetzt kostenlos streamen
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 18: Das Schiff der Verlierer
45 Min.Folge vom 20.04.2023Ab 12
Eddie versucht, in einem illegalen Spielclub das große Geld zu machen. Doch schon bald sieht er sich gezwungen, den Betreiber des Clubs um einen Kredit zu bitten. Als Eddie nicht bezahlen kann, wird er von einem Motorboot an den Strand geschleift ... Mitch hat sich in die Lehrerin seines Sohnes Hobie verliebt. Hobie nutzt die Gelegenheit, um einen Blick in die Lösungen für die anstehende Klassenarbeit zu werfen ...
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited