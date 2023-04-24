Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 20: Haie!
46 Min.Folge vom 24.04.2023Ab 12
Der geschäftstüchtige Restaurantbesitzer Bucky Allen organisiert einen Wettbewerb mit einer Prämie für denjenigen, der in der Bucht von L.A. den größten Hai fängt. Um etwas nachzuhelfen, engagiert Allen zwei Taucher, die heimlich Fleischreste auf dem Meer ausstreuen und einen Sender installieren, der Haie mittels Ultraschall anlockt - mit zweifelhaftem Erfolg: Bei einem Einsatz wird die Rettungsschwimmerin Jill von einem Hai angefallen und lebensgefährlich verletzt ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited