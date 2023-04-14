Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fünf Dollar für die Pier

SAT.1Staffel 1Folge 13vom 14.04.2023
47 Min.Folge vom 14.04.2023Ab 6

Um Gelder für die Reparatur der Strandanlagen zu sammeln, wird eine Lotterie veranstaltet: Der Hauptgewinn ist als Attraktion in einem Panzerwagen auf dem Pier ausgestellt, und für etwas Geld kann man sich damit fotografieren lassen. Als Shaunie und Eddie vorbeikommen, wird gerade ein kleines Mädchen fotografiert. Da bricht eine Latte des Piers, das Fahrzeug kippt und das Mädchen rutscht in den Panzerwagen. Zwar können die beiden sie befreien, fallen aber mit dem Wagen ins Meer.

