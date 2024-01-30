Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Kampf der Seehunde

SAT.1 Staffel 1 Folge 14 vom 30.01.2024
Kampf der Seehunde

Folge 14: Kampf der Seehunde

47 Min. Folge vom 30.01.2024 Ab 12

Vor der Küste von Los Angeles schlummert eine Kiste mit der Aufschrift "Elektrowaren" im Wasser. Ex-Marinetaucher John D. Cort soll mit Sam, ebenfalls ein ehemaliger Marineangehöriger, die Kiste bergen. Aber die Bombe explodiert, und Sam wird getötet. Eine mysteriöse, tätowierte Gestalt hat das Geschehen verfolgt. Als Cort in Sams Laden einem zweiten Anschlag nur knapp entgeht, kommt es zu einem Duell auf Leben und Tod ...

