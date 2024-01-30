Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 14: Kampf der Seehunde
47 Min.Folge vom 30.01.2024Ab 12
Vor der Küste von Los Angeles schlummert eine Kiste mit der Aufschrift "Elektrowaren" im Wasser. Ex-Marinetaucher John D. Cort soll mit Sam, ebenfalls ein ehemaliger Marineangehöriger, die Kiste bergen. Aber die Bombe explodiert, und Sam wird getötet. Eine mysteriöse, tätowierte Gestalt hat das Geschehen verfolgt. Als Cort in Sams Laden einem zweiten Anschlag nur knapp entgeht, kommt es zu einem Duell auf Leben und Tod ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited