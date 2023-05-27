Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 15: Urlaub vom Strand
46 Min.Folge vom 27.05.2023Ab 12
Captain Thorpe von der Küstenwache steht mit Sack und Pack vor der Tür und bittet Mitch um Unterkunft, da ihm seine Frau nach 27-jähriger Ehe "gekündigt" hat. Craig, Eddie und Cort sind beim Surfen in Mexiko. Während sie sich auf dem Wasser vergnügen, wird ihr Jeep gestohlen. Zu Fuß gelangen sie über die Grenze nach Mira Flores, wo Cort einmal gelebt hat. In einer Bar kommt es zur Schlägerei, als die drei in Señor Rigler den Mann wiedererkennen, der ihnen den Jeep geklaut hat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited