Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 10: Der Tod im Strandhotel
46 Min.Folge vom 27.05.2023Ab 12
Am Strand werden drei Menschen von einem abstoßend aussehenden Schwachsinnigen umgebracht. Das Baywatch-Team stellt Nachforschungen an und findet heraus, dass eine Verbindung zwischen den Opfern besteht. Gleichzeitig versuchen Craig und Mitch dem Mann, der als Geisteskranker auftritt, die Maske vom Gesicht zu reißen ...
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited