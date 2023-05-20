Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 20.05.2023
92 Min.Folge vom 20.05.2023Ab 12

Die Rettungsschwimmer von "Baywatch" haben wie jeden Sommer viel zu tun am Strand von Malibu, als es plötzlich zu einem Notfall kommt: Mitchs Kollege Al ist ein erfahrener Rettungsschwimmer, doch er erweist sich dieses Mal als zu langsam und Mitch muss einspringen. Der vorgesetzte Captain will Al nach diesem Vorfall in den Ruhestand schicken. Doch kurz danach kommt es auf einem Ausflugsschiff zu einer Explosion, und nur Al ist es zu verdanken, dass keine Panik ausbricht ...

SAT.1
