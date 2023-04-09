Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 9: Schiffbruch
46 Min.Folge vom 09.04.2023
Die feucht-fröhlichen Partys, die auf Logans Boot rund um die Uhr gefeiert werden, sind den Rettungsschwimmern schon lange ein Dorn im Auge. Als plötzlich während einer Party auf dem Schiff Feuer ausbricht, kann Logan das Boot, das auf die Küste zurast, weder steuern noch stoppen ...
