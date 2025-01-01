Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Der große Fischzug

SAT.1Staffel 1Folge 6
Der große Fischzug

Der große FischzugJetzt kostenlos streamen

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 6: Der große Fischzug

47 Min.

Aus einer vor der Küste ins Meer gestürzten Maschine kann sich ein Gangsterpärchen unverletzt retten, aber die beiden vermissen einen Koffer mit gestohlenem Geld. Ein Motorboot trifft zufällig in voller Fahrt den im Wasser treibenden Koffer und reißt ihn entzwei. Die Dollarnoten treiben allesamt auf den Strand zu. Derweil kommt Mitchs Ex-Frau Gayle nach L.A., um ihre Sachen zu holen - auch Hobie möchte sie gerne mitnehmen. Doch der will lieber Lifeguard wie sein Vater werden.

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
SAT.1
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

