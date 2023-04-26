Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Fliegende Fische

SAT.1Staffel 1Folge 22vom 26.04.2023
Fliegende Fische

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 22: Fliegende Fische

46 Min.Folge vom 26.04.2023Ab 6

Cort trifft einen alten Freund aus früheren Tagen wieder, von dem er glaubte, er sei vor einem Jahr beim Schwimmen tödlich verunglückt. Das Wiedersehen fällt jedoch nicht sehr freundlich aus ... Für Mitch, Craig und Garner wird ein Ausflug mit dem Gleitschirm in den Santa Monica Mountains zum Verhängnis, als Mitch mit seinem Gerät in eine tiefe Schlucht stürzt ...

