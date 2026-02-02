Der Hohe Atlas - Ski-Abenteuer am Rande der WüsteJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 02.02.2026: Der Hohe Atlas - Ski-Abenteuer am Rande der Wüste
48 Min.Folge vom 02.02.2026
Ein Zufall bringt die Ski-Abenteurer Matthias Mayr und Matthias Haunholder zu einem exotischen Ski-Vergnügen: nach Afrika, genauer gesagt nach Marokko. Am Rande der Sahara erheben sich die Berge des Hohen Atlas bis auf eine Höhe von über 4.000 Meter. Im Winter, so erfahren die beiden, gibt es hier nicht nur ausreichend Schnee, sondern auch spektakuläre Steilrinnen für herausfordernde Ski-Abfahrten.
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