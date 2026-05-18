Bergwelten
Folge vom 18.05.2026: Hoch über Bad Ischl
47 Min.Folge vom 18.05.2026
Die Salzkammergut-Berge um Bad Ischl sind eine Welt für sich. Über den Dächern von Bad Ischl erhebt sich die ‚Katrin‘, ein Berg, auf dessen Gipfel ein Klettersteig mit toller Aussicht führt. Direkt gegenüber die ‚Hohe Schrott‘: Hier hat Kaiser Franz-Josef, so die örtliche Erzählung, seine erste Gams geschossen. Die Bergwelten-Doku „Hoch über Bad Ischl“ folgt dem Flusslauf der Traun vom Dachstein kommend bis zum Traunsee in Gmunden, wo der Fluss beim Kammerhof den See verlässt.
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