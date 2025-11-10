Bergtour ins Verderben - Die Hochschwab-Tragödie 1988Jetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 10.11.2025: Bergtour ins Verderben - Die Hochschwab-Tragödie 1988
47 Min.Folge vom 10.11.2025
Er gilt als einer der schönsten Wanderberge der Ostalpen: Unzählige Wege führen auf den Hochschwab, es gibt für jeden etwas. Doch der Berg hat auch ein anderes Gesicht: Er ist bekannt für Wetterstürze - und fast jedes Jahr kommen Wanderer am Hochschwab zu Tode. Als dort am 3. November 1988 die größte Suchaktion der Steirischen Bergrettung mit fast 150 Mann startet, werden sieben Wanderer am Berg vermisst, die die Tragweite eines solchen Wettersturzes offenbar unterschätzten.
