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Bergwelten

Europas gefährlichste Vulkane: Der feurige Süden Italiens

ServusTVFolge vom 13.07.2026
Europas gefährlichste Vulkane: Der feurige Süden Italiens

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Folge vom 13.07.2026: Europas gefährlichste Vulkane: Der feurige Süden Italiens

8 Min.Folge vom 13.07.2026

Feuer, Eis und brodelnde Erde prägen die aktivsten Vulkane Italiens und formen einige der eindrucksvollsten Landschaften Europas. Vom schneebedeckten Ätna zu den hochgefährlichen Campi Flegrei am Golf von Neapel zeigt sich eine Urkraft, die Lebensraum und permanente Bedrohung zugleich ist. Zusammen mit Vulkan-Expertin Ulla Lohmann werden die komplexen Zusammenhänge zwischen dieser extremen Geologie und dem menschlichen Leben an den Hängen der Feuerberge sichtbar.

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